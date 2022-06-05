İstanbul'da maymun çiçeği testi yapılan 4 kişinin sonuçları çıktı
Bugün İstanbul'da şüphe üzerine 4 kişiye maymun çiçeği testi yapılacağı açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Koca, 4 kişinin de test sonucunun negatif olduğunu açıkladı.
2022-06-05 07:32:49
Genelde Afrika'da görülen ancak son dönemde ABD, Kanada, Avustralya ile birlikte Avrupa ülkelerine yayılarak endişe yaratan maymun çiçeği virüsü 30 ülkede tespit edildi.
İstanbul'da 4 kişi de maymun çiçeği şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Bakan Koca, şunları belirtti:
“İstanbul'da, maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4'ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye'de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. ‘Ya öyleyse' gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır.” .
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