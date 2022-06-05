İstanbul'da maymun çiçeği testi yapılan 4 kişinin sonuçları çıktı

Bugün İstanbul'da şüphe üzerine 4 kişiye maymun çiçeği testi yapılacağı açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Koca, 4 kişinin de test sonucunun negatif olduğunu açıkladı.

Genelde Afrika'da görülen ancak son dönemde ABD, Kanada, Avustralya ile birlikte Avrupa ülkelerine yayılarak endişe yaratan maymun çiçeği virüsü 30 ülkede tespit edildi.

İstanbul'da 4 kişi de maymun çiçeği şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Bakan Koca, şunları belirtti:

“İstanbul'da, maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4'ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye'de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. ‘Ya öyleyse' gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır.” .