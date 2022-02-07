DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2022 Ek ders ücreti arttı mı? (Kadrolu-Sözleşmeli) Ek derse zam mı geldi? Ek ders 32 TL mi 35 TL mi oldu?
AB: Yüksek enflasyon uzun sürecek
Ilısu şelalesi dondu mu? Ilısu şelalesi hangi ilde bulunuyor?
Mossad, İran üst yönetimine kadar sızmış
Keçi kuzu doğurabilir mi? Daha önce bir keçi kuzu doğurdu mu?
İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor
Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı
Tunus Yüksek Yargı Konseyi binası emniyet güçlerince kapatıldı
Kazakistan’da Nazarbayev'in siyasi yetkileri resmen kaldırıldı
Umre ziyaretçilerine 'PCR ve antijen testi' şartı
Sarıgül'den asgari ücret ve emekli maaşıyla ilgili ilginç öneri
Derya Büyükuncu ne dedi? Derya Büyükuncu hakkında neden yakalama kararı çıkartıldı?
Mendy adını tarihe yazdırdı! 2014 yılında işsizlik maaşına başvurmuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan alehine yapılan paylaşımlara AK Partili Bülent Turan ne dedi? Bülent Turan'ın tepkisi ne oldu?
Konya hava durumu (7 Şubat – 8 Mart)

TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da beklenen yağışların bu akşam ve gece saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması öngörülüyor.

42 Dakika Önce
2022-02-07 17:44:05
İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

Yağışların bu akşam ve gece saatlerinden itibaren İstanbul genelinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların salı sabah saatlerinden itibaren rüzgarın yönünün kuzeye dönmesiyle kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şekline dönüşeceği ve çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş