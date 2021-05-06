İstanbul'da Kovid-19 aşısı olan muhtar sayısı 700'e yaklaştı

İstanbul'da 962 muhtarın yüzde 75'inin Kovid-19 aşısı için randevu aldığı, 700'e yakın muhtarın da ilk doz aşıyı yaptırdığı açıklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen muhtarlar, randevularını alarak aşılarını yaptırmaya başladı.

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla mücadelede devletin bütün kademelerinin elinden geldiği kadar mücadele ve gayret gösterdiğini söyledi.

Bu süreçte sağlık çalışanlarının fedakarca çalışmalarına şahitlik ettiklerini anlatan Aykut, bir yönüyle devleti, bir yönüyle halkı temsil eden muhtarların da salgınla mücadelede etkin görev üstlendiğini vurguladı.

Birçok muhtarın Kovid-19'a yakalandığını, bazılarının ise hayatını kaybettiğini dile getiren Aykut, her zaman temas riskiyle karşı karşıya kalan muhtarlara yönelik aşılama çalışmalarının sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Selami Aykut, devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlendiklerini ve 7/24 çalıştıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere bu konuda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Aykut, "Bütün dünya ülkelerinde aşıyla ilgili sıkıntılar yaşandığını biz de biliyoruz. Sağ olsun yine hükümetimiz bu konuyla ilgili bizim de çağrılarımızı dikkate aldı. Muhtarlarımızın aşılama çalışmaları başladı. Muhtarlarımız sırasıyla aşı olmaya başladı." dedi.

İstanbul'daki muhtarların yüzde 75'inin aşı için randevu aldığını dile getiren Aykut, "İstanbul'da 962 muhtarımız var, şu ana kadar 700'e yakın muhtarımız aşılanmasını gerçekleştirdi. Muhtarlarımızın yüzde 75'i aşılama için randevularına aldılar, ramazan dolayısıyla yoğunluk yaşayan muhtarlarımız da ramazan sonrasında aşılarını yaptıracaklar inşallah." ifadesini kullandı.

Sırası gelen herkesin aşı yaptırması gerektiğini söyleyen Aykut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aşı olduğunu hatırlatarak, "Ülkemizin bir neferinin zarar görmesi, hasta olması bizi üzer. Cumhurbaşkanımızın aşı yaptırdığı noktada halen soru işareti olanları da biz kınıyoruz. Sağlığımız için Bakanlığımızın aldığı karara saygı göstererek bir an önce aşılarımızı yaptırmamız lazım." değerlendirmesini yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.