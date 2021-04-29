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İstanbul'da katliam önlendi, 2 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcının ele geçirildiğini, 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

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29.04.2021 03:22:06
İstanbul'da katliam önlendi, 2 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıkladığı operasyonun detayları ortaya çıktı. 

İstanbul'da katliam önlendi, 2 terörist yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün 15 Temmuz Demokrasi Otogarı içerisindeki ve çevresindeki denetimlerinde durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen 2 kişi kaçmaya başladı. 

Şüphelilerden biri elindeki çantayı yol kenarındaki bir aracın altına atarak kaçmaya devam etti ancak kovalamaca sonucu yakalandı. 

Otogar içine kaçan diğer şüpheli ise sağ olarak ele geçirildi. 

Bomba imha ekiplerince incelenen sırt çantasından yaklaşık 5 kilogram ağırlığında patlamaya hazır plastik patlayıcı çıktı. Bombalardan 4'ünün uzaktan kumandalı, 2'sinin de zaman ayarlı olduğu tespit edildi. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan