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TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri

İstanbul'da üç gün boyunca aralıklarla yağan kar, dün gece en etkili anlarını yaşadı. Peki İstanbul'da kar ne kadar sürecek? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri...

3 Saat Önce
2022-03-13 09:09:51
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; İstanbul'daki kar yağışının bugün ve yarın da etkili olması bekleniyor. Salı günü yağışların kesilmesi beklenirken, İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü yağmur bekleniyor.

KAR YAĞIŞI SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRDI
 
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı bölgelerde devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte, bazı bölgelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar gitmekte zorlanırken, birçok noktadaki İETT seferleri iptal edildi, bazı hatlarda da güzergah değişikliğine gidildi.

Trafikte pazar günü sakinliği yaşanırken D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu gibi ana yollar ve arterler açık durumda bulunuyor, ara sokaklarda araçlar kontrollü ilerliyor.

Yağışın görülmediği, pistler ve uçakların taksi yollarının açık olduğu İstanbul Havalimanı'nda ise uçuşlar, daha önce alınan kararlara uygun şekilde azaltılarak devam ediyor.

Kar yağışı, Anadolu'yu ise terk etmiyor. Anadolu'nun yüksek ve iç kesimlerinde kar yağışlarının perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.

İşte Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritası:

harita_1 .

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