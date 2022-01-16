İstanbul'da kar yağışı başladı!

İstanbul'un bazı ilçelerinde gece yarısına doğru kar yağışı başladı.

Anadolu ve Avrupa yakalarındaki kimi ilçelerin yüksek kesimlerinde kar, sahil ve diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur görüldü.

Kentin Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar ve Şişli ilçelerinde kar yağışı dolayısıyla yol kenarlarında ve araçların üzerinde kar birikintileri oluştu.

Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir ile Silivri'nin yüksek kesimlerinde sulu kar, Eyüpsultan'da ise karla karışık yağmur etkili oldu.

Bazı sürücülerin yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü. Kimi aileler ise çocuklarıyla dışarıya çıkarak kar topu oynadı. Anadolu Yakası'nda Kartal ve Üsküdar'da kar yağışı görülürken, sahil kesimlerinde yağmur etkili oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.