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TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul'da kar alarmı

İstanbul'da kar alarmı

Sıcaklık değerlerinin düşmesiyle İstanbul'da bugünden itibaren kar yağışı bekleniyor.

4 Saat Önce
2022-01-12 07:20:03
İstanbul'da kar alarmı

Marmara'da beklenen kar Edirne'den giriş yaptı.

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte İstanbul'da sağanak yerini kara bırakacak.

Yüksek kesimlerde başlayacak kar yağışının yarın da sürmesi bekleniyor.

AKOM 7/24 vardiya düzenine geçti

Beklenen kar öncesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) 24 saat vardiya düzenine geçti. Tuzlama ve kurtarma araçları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır olacak.

"7 binin üzerinde personel ve 1500 araç görev yapacak"

AKOM Genel Müdürü Serkan Tütüncü kentte alınan tedbirlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 4 bin kilometrelik ağımızda, 7 binin üzerinde personel ve 1500'ün üzerinde araç ve iş makinesiyle meteorolojik parametreleri takip ederek ekiplerimizi gereken yerlere yönlendireceğiz. Çekici kurtarıcılarımız, arterlerde ve kritik noktalarda bekleyecek. Kritik noktalara tuz kutularımızı yerleştirdik. Aynı zamanda uç noktalarda köy muhtarlarımıza aparatlı traktörlerimiz teslim edildi. Evsiz vatandaşlarımız için tesislerimizi devreye soktuk."

Trafikte kalanlar için mobil büfeler sevk edilecek. Sokak hayvanları için de şehrin farklı noktalarına mama bırakılacak, bakım ve tedavi hizmeti verilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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