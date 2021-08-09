İstanbul’da Hizbullah operasyonu
İstanbul’da Hizbullah operasyonunda ‘gri kategori’de aranan Zafer Dedeoğlu yakalandı
2021-08-09 15:28:53
Avcılar'da düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde gri kategoride yer alan Hizbullah üyesi Zafer Dedeoğlu yakalandı.
'İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde Gri Kategori'de yer alan ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Zafer Dedeoğlu, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Avcılar'da önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Şüpheli Zafer Dedeoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği öğrenildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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