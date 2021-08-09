İstanbul’da Hizbullah operasyonu
İstanbul’da düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde gri kategoride yer alan Hizbullah üyesi Zafer Dedeoğlu, yakalandı.
2021-08-09 13:24:31
Terörle Mücadele ekiplerinin çalışması sonucu, hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Zafer Dedeoğlu'nin adresi tespit edildi.
7 Ağustos'ta Avcılar'da düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde gri kategoride yer alan Hizbullah üyesi Dedeoğlu, yakalandı.
Zanlı, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: TRT Haber
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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