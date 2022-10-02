DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5039 ₺

EURO

18,1433 ₺

ALTIN

988,22 ₺

BİST

3.179,99 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul’da gündüz geceye döndü: İBB'den uyarı!

İstanbul’da gündüz geceye döndü: İBB'den uyarı!

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, aralıklarla etkili oluyor. İBB ağanak yağışa ilişkin uyarıda bulundu.

3 Saat Önce
2022-10-02 11:40:37
İstanbul’da gündüz geceye döndü: İBB'den uyarı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugün beklenen sağanak yağışa ilişkin olarak uyarıda bulundu.

İBB'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"İstanbulluların Dikkatine. Akşam saatlerine kadar yer yer etkili olması beklenen yerel yağışlarda yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş