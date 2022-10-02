İstanbul’da gündüz geceye döndü: İBB'den uyarı!
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, aralıklarla etkili oluyor. İBB ağanak yağışa ilişkin uyarıda bulundu.
2022-10-02 11:40:37
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugün beklenen sağanak yağışa ilişkin olarak uyarıda bulundu.
İBB'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:
"İstanbulluların Dikkatine. Akşam saatlerine kadar yer yer etkili olması beklenen yerel yağışlarda yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz." .
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