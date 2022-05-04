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TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul’da ''göçmen'' operasyonu: 582 kişi yakalandı

İstanbul’da ''göçmen'' operasyonu: 582 kişi yakalandı

İstanbul‘un 3 ayrı ilçesinde düzenlenen operasyonlar ile sokak ve meydanlarda yapılan kontrollerde çok sayıda farklı ülkeden 582 göçmenin yakalandığı bildirildi.

2 Gün Önce
2022-05-04 07:10:00
İstanbul’da ''göçmen'' operasyonu: 582 kişi yakalandı

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollardan giren ve kente gelen göçmenlerin yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma yaptı.

Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlar ile sokak ve meydanlarda yapılan uygulamalarda, 140'ı Pakistan, 24'ü Bangladeş, 21'i Suriye ve geri kalanı çeşitli ülkelerden olmak üzere toplam 582 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için İstanbul İl Göç İdaresindeki Tuzla Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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