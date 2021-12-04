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TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul'da gemi ile tekne çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul'da gemi ile tekne çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul Anadolukavağı önlerinde bir gemi ile gezi teknesi çarpıştı. Yaşanan kazada 2 kişi hafif yaralandı.

13 Dakika Önce
2021-12-04 22:30:59
İstanbul'da gemi ile tekne çarpıştı: 2 yaralı

Olay sonrası bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden ekip sevk edildi.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, M/V Karadeniz-5 gemisi ile Kalpazankaya isimli gezi teknesinin Anadolukavağı önlerinde çarpıştığını duyurdu.

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2 kişinin hafif yaralandığı olayda can kaybı ve çevre kirliliğinin yaşanmadığı öğrenildi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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