İstanbul'da gemi ile tekne çarpıştı: 2 yaralı
İstanbul Anadolukavağı önlerinde bir gemi ile gezi teknesi çarpıştı. Yaşanan kazada 2 kişi hafif yaralandı.
2021-12-04 22:30:59
Olay sonrası bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden ekip sevk edildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, M/V Karadeniz-5 gemisi ile Kalpazankaya isimli gezi teknesinin Anadolukavağı önlerinde çarpıştığını duyurdu.
2 kişinin hafif yaralandığı olayda can kaybı ve çevre kirliliğinin yaşanmadığı öğrenildi. AA
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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