İstanbul'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

Fatih Camisi'nde cuma namazı sonrası, Anadolu Gençlik Derneğinin (AGD) öncülüğünde, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarda şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İstanbul'da cuma namazı sonrası, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarda şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik Derneğinin (AGD) öncülüğünde cuma namazı sonrası kentteki farklı camilerde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya saldırılarını protesto etti.

Fatih Camisi avlusunda toplanan AGD üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Burada açıklamalarda bulunan AGD İstanbul Şube Başkan Yardımcısı Sefer Gökduman, İsrail'in Kudüs ve Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları kalbinde merhamet olan hiçbir insanın kabul edemeyeceğini, buna karşın Batı'nın ve iş birlikçilerin iki yüzlü politikalarla Filistinlilere yapılanları görmezden geldiğini söyledi.

Tüm Müslümanları ve mazlumları, Filistin'in yanında yer alıp İsrail'e karşı birlik olmaya davet eden Gökduman, "Siyonist İsrail'e karşı birlik çağrılarımız, tepkilerimiz, açıklamalarımız harekete geçmesi gereken herkes harekete geçene kadar devam edecektir. Terör örgütü İsrail'in Kudüs'ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Bebek, kadın, yaşlı demeden, kan döken terörist İsrail, hak ettiği tokadı birlik olmuş Müslümanlar tarafından yiyecektir. Bölgeye ve dünyaya huzur ancak bu şekilde gelecektir." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Avcılar Merkez Ulu Camisi

Avcılar Merkez Ulu Camisi'nde de cuma namazı öncesi okunan hutbenin ardından Filistin halkı için dua edildi.

Namaz sonrası çeşitli sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde avluda bir araya gelen vatandaşlar tarafından, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından basın açıklamasını okuyan Avcılar Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Özkan Çaylak,

İsrail'in haksız saldırılarını batı ulkelerinin görmezden geldiğini belirtti.

İsrail'in sadece Filistinli Müslüman halka değil, tüm insanlığa karşı suç işlediğini dile getiren Çaylak, "Bütün Müslümanları ve mazlumları terörist İsrail'e karşı birlik olmaya ve Filistin halkının haklı direnişine destek vermeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Kalabalık, namazın ardından tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı. Polis, tedbir amacıyla cami çevresinde güvenlik önlemi aldı.

- Samandıra Hazreti Ebubekir Sıddık Camisi

Samandıra Hazreti Ebubekir Sıddık Camisi'nde de cuma namazı için bir araya gelen vatandaşlar, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün özgürlüğe kavuşması için dua etti.

Gıyabi cenaze namazı öncesinde konuşan Sancaktepe İlçe Vaizi Mehmet Zeki Bakırcıoğlu, şehit sayısının her gün arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"30 çocuk, 20 kadın şehit edildi. Şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılacağız. Onların acılarını yüreklerimizde hissediyoruz. Müslüman kardeştir. Din, kan kardeşliğinin önündedir. Siyonist rejim mübarek günleri, mukaddes mekanları umursamadan tüm dünyanın gözleri önünde Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere silahla saldırdı. Müslümanlar ibadet yerlerine ve ibadet edenlere hiçbir zaman saldırmaz. Kadın ve çocuk öldürmez.

Siyonistler emellerini tatmin etmek için kadın, çocuk katlediyor. Dünyanın ses çıkarması lazım. Öldürülen Müslüman olunca tüm dünya sessiz kalıyor. Bu işgalciler, Kudüs'ün Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu anlamıyor. Müslümanlıkla yoğrulan Kudüs ezansız, namazsız ve Müslümansız kalmayacak. Şunu iyi bilsin Siyonistler, komutanı Hazreti Muhammed olan bir ümmet asla zalimlere boyun eğmeyecektir."

Vatandaşlar, şehit edilen Filistinliler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından camiden ayrıldı.

- Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi

Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'nde de toplanan vatandaşlar cuma namazının ardından Filistin'de yaşamanı yitiren vatandaşlar için gıyabi cenaze kıldı.

Duaların ardından cami önünde toplanan grup ellerinde taşıdıkları dövizlerle İsrail'i protesto etti. Grup adına açıklamalarda bulunan AGD Üsküdar İlçe Başkanı Kazım Cihat Kılınçarslan, "Günlerdir süren terörist İsrail saldırılarında binlerce Filistinli kardeşimiz ilk kıblegahımız olan Mescid-i Aksa'yı canlarıyla, kanlarıyla savunurlarken yaralandılar, şehit oldular. Yaralandılar ama davalarından, inançlarından, Allah'ın yolunda cihatlarından vazgeçmediler. Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden göğüslerini siper ettiler." diye konuştu.

Kılınçarslan, İsrail'in sistemli bir şekilde hem Müslüman kanı dökmeye hem de adım adım Mescid-i Aksa'yı işgal etmeye devam ettiğini vurgulayarak, İsrail'in, Müslümanların ilk mescidini, binlerce yıllık tarihi ve kültürel öneme sahip olan mabedi yakıp, yıkmaktan geri durmadığını, ibadetlerini yerine getiren Filistinlilere haince saldırdığını söyledi.

İsrail'in saldırılarında kundaktaki bebeklerden, sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, hamile annelere ve genç yaşlı demeden bir sürü Filistinlinin şehit düştüğünü dile getiren Kılınçarslan, şöyle devam etti:

"Terörist Israil'in yapmış olduğu bu saldırıları kalbinde merhamet taşıyan, insanlıktan nasibini almış hiçbir kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Buna rağmen Batı ülkeleri iş birlikçi yaklaşımlarıyla her zaman olduğu gibi batılın yanında olduklarını göstermişler ve iki yüzlü politikalarıyla masum Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmü ve şehit kardeşlerimizi görmezden gelmişlerdir. Terör örgütü İsrail sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlık için bir beladır. Bu belanın ortaya çıkmasının arkasındaki sapkın düşünce olan Siyonizm tüm insanlık için 7/24 problem üretmektedir. Siyonist İsrail'in bu küstahça davranışlarının kaynağı batıdan aldığı cesarettir. Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve Avrupa Birliği İsrail'in her sapkınlığına el altından ya da açıktan destek olmaktadır."

Konuşmaların ardından vatandaşlar, tekbir getirerek camiden ayrıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.