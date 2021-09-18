DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Nurcan Çelik kimdir? Nurcan Çelik hangi takımları çalıştırdı? Nurcan Çelik kaç yaşında?
Macron'u Hitler'e benzeten kişinin cezası belli oldu
Galatasaray kadın futbol takımı oyuncuları kim? Galatasaray kadın futbol takımı teknik direktörü kim?
Destici'den 'ittifak' açıklaması
Fulya Terim kimdir? Fulya Terim nereli kaç yaşında?
Muğla Cup Four Cross Eliminatör 2021 ve Bodrum Enduro MTB Yarışları'na doğru
'Kahvenin de tadı kalmadı'
Dünya Bankası raporundaki usulsüzlük, uluslararası kuruluşlara şüpheyi artırdı
HDP seçmeni hangi adaya destek verecek?
Antalyaspor - Beşiktaş maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!
İsrail, Sokotra Adası'nda ne yapıyor?
ALES sınavında emanetçiler açık mı? ALES eşya emanet edilir mi? ALES sınavında telefon emanet edilir mi?
Yunanistan lideri Miçotakis: Mülteciler konusunda Erdoğan'la hemfikiriz
Tuvalette uzun süre telefonla takılmak, hemoroidi tetikliyor
'Emekliye yakacak ve gıda yardımı yapılsın'

TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul'da fabrika yangını

İstanbul'da fabrika yangını

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir fabrikada yangın çıktı.

2 Saat Önce
2021-09-18 10:15:29
İstanbul'da fabrika yangını

Başakşehir'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre; İkitelli Atatürk Bulvarı üzerindeki 5 katlı bir iş yerinin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken iş yerinde hasar oluştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş