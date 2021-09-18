İstanbul'da fabrika yangını

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir fabrikada yangın çıktı.

Başakşehir'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre; İkitelli Atatürk Bulvarı üzerindeki 5 katlı bir iş yerinin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken iş yerinde hasar oluştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.