İstanbul'da en çok hangi ilden insanlar yaşıyor?
İlçe ilçe açıklanan verilerde en çok hangi ilden vatandaş geldiği belirlendi.
2022-08-11 22:24:44
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da yaşayanların aslen nereli oldukları belli oldu. İlçe ilçe açıklanan verilerde en çok hangi ilden vatandaş geldiği belirlendi.
Adalar Nüfusu: 16 bin 372 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul
Şile Nüfusu: 41 bin 627 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul
Çatalca Nüfusu: 76 bin 131 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul
Beşiktaş Nüfusu: 178 bin 938 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Silivri Nüfusu: 209 bin 014 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat
Bakırköy Nüfusu: 228 bin 759 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya
Beyoğlu Nüfusu: 233 bin 322 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun
Beykoz Nüfusu: 248 bin 595 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun
Büyükçekmece Nüfusu: 269 bin 160 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat
Bayrampaşa Nüfusu: 274 bin 884
En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu
Güngören Nüfusu: 283 bin 083 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Trabzon
Şişli Nüfusu: 284 bin 294 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Tuzla Nüfusu: 284 bin 443 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun
Çekmeköy Nüfusu: 288 bin 585 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Zeytinburnu Nüfusu: 293 bin 839 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Mardin
Arnavutköy Nüfusu: 312 bin 023 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum
Sultanbeyli Nüfusu:349 bin 485 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum
Sarıyer Nüfusu: 349 bin 968 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Fatih Nüfusu: 382 bin 990 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu
Beylikdüzü Nüfusu: 398 bin 122 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Eyüpsultan Nüfusu: 417 bin 360 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun
Ataşehir Nüfusu: 427 bin 217 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Esenler Nüfusu: 447 bin 116 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya
Kağıthane Nüfusu: 454 bin 550 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Avcılar Nüfusu: 457 bin 981 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat
Sancaktepe Nüfusu: 474 bin 668 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat
Kartal Nüfusu: 480 bin 738
En çok hangi ilden vatandaş var: Erzincan
Kadıköy Nüfusu: 485 bin 233 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul (Yerlilerinin en fazla bulunduğu ilçe Kadıköy)
Gaziosmanpaşa Nüfusu: 493 bin 096 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Siirt
Başakşehir Nüfusu: 503 bin 243 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya
Üsküdar Nüfusu: 525 bin 395 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Maltepe Nüfusu: 525 bin 566 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Sultangazi Nüfusu: 543 bin 380 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Adıyaman
Bahçelievler Nüfusu: 605 bin 300 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Ümraniye Nüfusu: 726 bin 758 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Pendik Nüfusu: 741 bin 895 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Bağcılar Nüfusu: 744 bin 351 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Bitlis
Küçükçekmece Nüfusu: 805 bin 930 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat
Esenyurt Nüfusu: 977 bin 489 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Van .
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