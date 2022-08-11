İstanbul'da en çok hangi ilden insanlar yaşıyor?

İlçe ilçe açıklanan verilerde en çok hangi ilden vatandaş geldiği belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da yaşayanların aslen nereli oldukları belli oldu. İlçe ilçe açıklanan verilerde en çok hangi ilden vatandaş geldiği belirlendi.

Adalar Nüfusu: 16 bin 372 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul

Şile Nüfusu: 41 bin 627 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul

Çatalca Nüfusu: 76 bin 131 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul

Beşiktaş Nüfusu: 178 bin 938 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Silivri Nüfusu: 209 bin 014 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

Bakırköy Nüfusu: 228 bin 759 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

Beyoğlu Nüfusu: 233 bin 322 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

Beykoz Nüfusu: 248 bin 595 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

Büyükçekmece Nüfusu: 269 bin 160 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

Bayrampaşa Nüfusu: 274 bin 884

En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu

Güngören Nüfusu: 283 bin 083 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Trabzon

Şişli Nüfusu: 284 bin 294 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Tuzla Nüfusu: 284 bin 443 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

Çekmeköy Nüfusu: 288 bin 585 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Zeytinburnu Nüfusu: 293 bin 839 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Mardin

Arnavutköy Nüfusu: 312 bin 023 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum

Sultanbeyli Nüfusu:349 bin 485 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum

Sarıyer Nüfusu: 349 bin 968 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Fatih Nüfusu: 382 bin 990 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu

Beylikdüzü Nüfusu: 398 bin 122 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Eyüpsultan Nüfusu: 417 bin 360 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

Ataşehir Nüfusu: 427 bin 217 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Esenler Nüfusu: 447 bin 116 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

Kağıthane Nüfusu: 454 bin 550 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Avcılar Nüfusu: 457 bin 981 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

Sancaktepe Nüfusu: 474 bin 668 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

Kartal Nüfusu: 480 bin 738

En çok hangi ilden vatandaş var: Erzincan

Kadıköy Nüfusu: 485 bin 233 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul (Yerlilerinin en fazla bulunduğu ilçe Kadıköy)

Gaziosmanpaşa Nüfusu: 493 bin 096 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Siirt

Başakşehir Nüfusu: 503 bin 243 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

Üsküdar Nüfusu: 525 bin 395 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Maltepe Nüfusu: 525 bin 566 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Sultangazi Nüfusu: 543 bin 380 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Adıyaman

Bahçelievler Nüfusu: 605 bin 300 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Ümraniye Nüfusu: 726 bin 758 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Pendik Nüfusu: 741 bin 895 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Bağcılar Nüfusu: 744 bin 351 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Bitlis

Küçükçekmece Nüfusu: 805 bin 930 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

Esenyurt Nüfusu: 977 bin 489 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Van .