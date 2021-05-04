İstanbul'da 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı

İstanbul'da polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sürerken araçtan açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Yapılan operasyon sonucu saldırganlardan biri gözaltına alındı.