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İstanbul'da 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı

İstanbul'da polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sürerken araçtan açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Yapılan operasyon sonucu saldırganlardan biri gözaltına alındı.

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04.05.2021 02:11:32
İstanbul'da 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı

Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde görev yapan polis ekipleri, bir araçta bulunan kişilerin davranışlarından şüphelendi.

Bunun üzerine aracı durdurarak arama yapmak isteyen polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Ekipler ise otomobilin peşine düştü. 

2 polis memuru yaralandı

Polis ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sırasında araçtan silahla ateş edildi. Olayda 2 polis memuru yaralandı.

Saldırganlardan biri yakalandı

Yaralı memurlar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Saldırganlardan biri kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan