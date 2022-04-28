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TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul'da DKP-BÖG hücre evine baskın

İstanbul'da DKP-BÖG hücre evine baskın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sancaktepe’de bir terör hücresinin daha çökertildiğini duyurdu.

1 Saat Önce
2022-04-28 00:52:02
İstanbul'da DKP-BÖG hücre evine baskın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir terör hücresinin daha çökertildiğini duyurdu.

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun.''

Ekran Alıntısı_29 .

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