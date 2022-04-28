İstanbul'da DKP-BÖG hücre evine baskın
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sancaktepe’de bir terör hücresinin daha çökertildiğini duyurdu.
2022-04-28 00:52:02
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir terör hücresinin daha çökertildiğini duyurdu.
Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun.''
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