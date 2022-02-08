İstanbul’da dere taştı: Valilikten açıklama

İstanbul'da Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde dere taştı.

İstanbul'da Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde taşan dere, Araç Muayene İstasyonuna giden yolu kapattı. Araç muayene istasyonuna giden sürücüler yolda kaldı. Araçlar kurtarıldıktan sonra belediye tarafından çalışma başlatıldı. Taşkına ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Arnavutköy ilçemizde dere taşması nedeniyle bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili olarak; Haraççı Mahallemizde Baklalı Yolu Caddesini, Kâtip Çelebi Sokağına bağlayan yol, İSKİ tarafından yapılan isale hattı çalışması nedeniyle kapatılmıştır. Bu sebeple trafiğin yönlendirildiği servis yolunda, yağışların neden olduğu su birikmesi meydana gelmiştir. Bahsi geçen arazi, yerleşim alanları dışında bulunmaktadır. Yağışlarla oluşan su birikmesi nedeniyle; herhangi bir vatandaşımızın mahsur kalmadığı, su baskınına uğrayan hiçbir ev, işyeri veya ahır bulunmadığı tespit edilmiştir. Arnavutköy Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam etmekte olup, bölgedeki yağışlara bağlı olarak dere suyundaki yükselme miktarı yakından takip edilmektedir. Konuyla ilgili olarak, Kaymakamlığımıza yapılmış herhangi bir müracaat bulunmamaktadır." .