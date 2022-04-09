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İstanbul'da bir bina daha duvarsız çıktı!

İstanbul Bahçelievler'de bir bina yıkılınca bitişikteki apartmanın duvar örülmeyen cephesi açıkta kaldı.

2 Saat Önce
2022-04-09 17:05:56
İstanbul'da bir bina daha duvarsız çıktı!

Hürriyet Mahallesi Süphan Sokak'taki 5 katlı bir bina, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında inşaat firması tarafından yıkıldı.

Yıkımın ardından bitişikteki apartmanın, yapılırken ayrı bir duvar örülmemesi üzerine bir cephesi açıkta kaldı.

Duvarı olmayan apartmandaki dairelerin odaları görünürken, olay yerine gelen belediye ekipleri güvenlik önlemi aldı.

İnşaat firması tarafından da vatandaşlar mağdur olmaması için apartmana duvar örülmeye başlandı.

Daha önce Avcılar ilçesinde yıkılan bir binanın da yan duvarlarının olmadığı ortaya çıkmıştı. AA .

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