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İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Tarihi Yarımada'da koşulacak maraton öncesi Ayvansaray-Yenikapı Sahil yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

22 Dakika Önce
2022-03-27 08:43:33
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Bu sene 17'ncisi düzenlenecek N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için, Tarihi Yarımada'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen maraton, Yenikapı Miting alanından başlayıp, Ayvansaray'dan yapılacak dönüş ile tekrar Yenikapıda'da sona erecek. Yapılacak maraton öncesi, maraton güzergahındaki Ayvansaray - Yenikapı Sahil Yolu çift yönlü olarak, saat 07.00 ile 14.50 saatleri arasında araç trafiğine kapatıldı. Kennedy Caddesi'ni kullanmak isteyen sürücüleri, trafik ekipleri alternatif yollara yönlendiriyor. .

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