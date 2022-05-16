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TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü etkinlikleri nedeniyle yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

2 Saat Önce
2022-05-16 23:35:43
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yürüyüş etkinlikleri kapsamında 17 Mayıs Salı saat 11.00 itibarıyla öğrenci grubunun geçişi esnasında, Rıhtım Caddesi (Atatürk Anıtı ile İskele Polis Merkezi girişi arasında kalan kısım), Rıhtım Sokak ve Albay Faik Sözdener Caddesi (Rıhtım Sokak kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi kesişimi arasında kalan kısım) trafiğe kapatılacak.

Ayrıca, Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu ve General Asım Gündüz Caddesi de (Sakız Gülü Sokak kesişimi ile Kuşdili Caddesi kesişimi arasında kalan kısım) araç trafiğine kapatılacak.

Bunlara alternatif güzergahlar olarak Mühürdar Caddesi ve Moda Caddesi kullanılabilecek. AA .

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