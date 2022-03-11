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TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul'da AVM'lerin saatlerine 'kar' düzenlemesi

İstanbul'da AVM'lerin saatlerine 'kar' düzenlemesi

İstanbul'da etkisini artırması beklenen kar yağışı sebebiyle alışveriş merkezlerinin saatlerine düzenleme yapıldı. Yarın saat 12.00'de açılması planlanan AVM'lerin 19.00'da kapanması kararlaştırıldı.

27 Dakika Önce
2022-03-11 20:01:15
İstanbul'da AVM'lerin saatlerine 'kar' düzenlemesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da bu gece ve yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

"AVM'ler 12.00-19.00 saatleri arasında açık olacak"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'daki AVM'lerin saatlerine düzenleme yapıldığını duyurdu.

Avdagiç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"İstanbul'daki zorlu hava şartları devam ettiğinden, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanları ile sağlanan mutabakatla, AVM'lerin yarın 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00'da kapanmasına karar verilmiştir." AA .

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