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  • İstanbul’da ''Allahu Ekber'' sesleri: Yüzlerce kişi İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı

İstanbul’da ''Allahu Ekber'' sesleri: Yüzlerce kişi İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi İstanbul’da da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için sokaklara çıktı. İstanbul’da yüzlerce İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı.

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13.05.2021 00:27:53
İstanbul’da ''Allahu Ekber'' sesleri: Yüzlerce kişi İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı

İstanbul'da, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenlendi.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösterilerde tekbir sesleri yükseldi. Yüzlerce aracın da katıldığı gösterilerde mehter marşı ile birlikte konvoy oluşturuldu.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan