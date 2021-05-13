İstanbul’da ''Allahu Ekber'' sesleri: Yüzlerce kişi İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi İstanbul’da da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için sokaklara çıktı. İstanbul’da yüzlerce İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı.