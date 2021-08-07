DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Müslüman hayır kurumlarını hedef alan Kanada Gelir İdaresi hakkında soruşturma
Suudi Arabistan'dan umre ziyaretleri hakkında önemli açıklama
California cehenneminde 3. hafta: 8 kişi kayıp!
New York’un ünlü baykuşu kaza sonucu öldü
54. TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin
Mars’ta ‘Solucan kaya’ görüntülendi
Said, Macron'a söz verdi; BAE'den de destek geldi
Çocuklarımıza yangını nasıl anlatacağız?
Feryal Abdelaziz altın madalya kazanan ilk Mısırlı kadın sporcu oldu
Orta Afrika'daki Rus güçlerine saldırılar sürüyor
Küresel piyasalar belirsizlikler haftasını rekorlarla geçti
Market rafına uzanırken amacınız ne?
Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler 4. haftasında
Taliban, Kunduz'a girdi: 11 ölü, 41 yaralı
Afgan mültecileri ve 'İran sorunu'

TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul'da 13 milyonu aşkın koronavirüs aşısı yapıldı

İstanbul'da 13 milyonu aşkın koronavirüs aşısı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 6 Ağustos itibarıyla İstanbul'da toplam 13 milyon 751 bin 745 doz aşı yapıldığını bildirdi.

14 Saat Önce
2021-08-07 18:42:18
İstanbul'da 13 milyonu aşkın koronavirüs aşısı yapıldı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birinci doz 7 milyon 757 bin 373, İkinci doz, 5 milyon 222 bin 57, üçüncü doz, 772 bin 315, toplam 13 milyon 751 bin 745 doz aşı yapıldı. 39 ilçemizden 5'i mavi, 23'ü sarı, 11'i turuncu. Mavi kategori için 930 bin 575 hemşehrimiz kaldı. İstanbul'umuza mavi yakışır." ifadelerine yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş