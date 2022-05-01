İstanbul'da 1 Mayıs: Kapanacak yollar açıklandı

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Bu kapsamda sendikalar İstanbul'da çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek. Valilik de kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Türk-İş temsilcileri 1 Mayıs Günü Taksim Anıtı'na çelenk bırakacak.

DİSK ve KESK ise 1 Mayıs'ı yine birlikte kutlayacak. İki konfederasyon, 1977'nin 1 Mayıs'ında hayatını kaybedenleri Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakarak anacak.

Ardından DİSK, KESK, TMMOB, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği, Maltepe Miting alanında olacak.

İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" etkinlikleri kapsamında saat 06.00 itibarıyla Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu, Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapatılacak.

Buna alternatif olarak D-100 ve Maltepe Bağdat Caddesi kullanılabilecek.

Beyoğlu'nda saat 06.00 itibarıyla etkinlik bitimine kadar Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak, Turnacı Başı Caddesi, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescid Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Hamal Başı Caddesi, Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi ve Ensiz Sokak trafiğe kapalı olacak.

İnönü Caddesi ve Mete Caddesi ise sorumlu il emniyet müdür yardımcısı tarafından değerlendirilerek trafiğe açılabilecek.

Bu yollara alternatif güzergah olarak Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğaz Kesen Caddesi ve Defterdar Yokuşu kullanılabilecek.

TRTHaber, AA