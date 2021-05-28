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İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı: Petrol taşıyan tanker sürüklendi

İstanbul Boğazı'nda h kıyıya sürüklenen petrol tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle durduruldu.

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28.05.2021 20:45:19
İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı: Petrol taşıyan tanker sürüklendi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney seyrini gerçekleştirirken makine arızası yapan 249 metre uzunluğundaki RAVA isimli ham petrol taşıyan tankere müdahale edildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kurtarma 11 Römorkörümüz refakatinde İstanbul Boğazı kuzey-güney seyrini yaparken Yenikoy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tankere, halat verilerek herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan müdahale edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sahile 300 metre kala durdurulan tankere Kıyı Emniyetine bağlı Kurtarma-8 Römorkörü ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botunun yönlendirildiği, Boğaz trafiğinin askıya alındığı kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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