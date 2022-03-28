İstanbul Boğazı'ndan sonra şimdi de Karadeniz İğneada yakınlarında mayın bulundu

Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda bulunan mayının ardından şimdi de Batı Karadeniz'de mayın bulundu. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı döşediği 450 mayının zincirlerinin kırıldığı ve serseri mayın halinde İstanbul Boğazı'na doğru ilerlediği açıklanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen mayına Sualtı Savunma Timlerince (SAS) etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi.

SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayın emniyete alındı, etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandı.

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