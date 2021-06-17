İstanbul Boğazı'nda gemi ile tekne çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında bir kuru yük gemisi, içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine çarptı. Kazada batan teknedeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında "AS Rosaila'' isimli gemi ile içinde 3 kişinin bulunduğu bir balıkçı teknesi çarpıştı.

Batan 7 metre boyundaki teknedeki 3 kişiden biri hayatını kaybetti, ikisi yaralandı.

Yaralı balıkçılar, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kıyı Emniyeti'ne ait bir römorkör ile iki tahlisiye botu kazaya müdahale etti. Olay yerine balık adamlar da sevk edildi.

180 metrelik Portekiz bandıralı yük gemisi, demirleme alanına çekildi.

Balıkçı teknesi ise bulunduğu yerden halatlara bağlanarak çıkartıldı, Poyraz Limanı'na götürüldü. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.