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TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü: Kıyıya metreler kala durdu

İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü: Kıyıya metreler kala durdu

İstanbul Boğazı'nda Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi sürüklendi. Gemi kıyıya metreler kala durdu.

1 Saat Önce
2021-10-30 15:51:25
İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü: Kıyıya metreler kala durdu

Makine arızası yapan 102 metre uzunluğundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisi İstanbul Boğazı'na demir atarken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi.

İstanbul Boğazı'nda sürüklenen kargo gemisi kıyıya metreler kala durdu

Konuyla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

Açıklamada, "İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedikle demir atmış olup KURTARMA-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir." denildi.

İstanbul Boğazı'nda sürüklenen kargo gemisi kıyıya metreler kala durdu

Kılavuz kaptanın yerinde müdahalesiyle demir atan gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda KURTARMA-7 ve MEHMETÇİK Römorkörü ile KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu eşliğinde Ahırkapı'ya çekilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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