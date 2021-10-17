İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Durakoğlu kazandı

İstanbul Barosu Başkanlığı'na yeniden Mehmet Durakoğlu seçildi.

7 adayın yarıştığı İstanbul Barosu Başkanlığı seçimi tamamlandı. Başkanlığı yeniden Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Mehmet Durakoğlu 8 bin 503 oyla kazandı.

Haliç Kongre Merkezi'nde saat 9.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. 52 bin 49 seçmenin kayıtlı olduğu İstanbul Barosu Başkanlık seçimleri için kurulan 131 sandık tek tek açıldı. Sandık başında görevliler, zarfları açarak oyları saydı. Oylar sayıldığı sırada başkan adayları, kendi gruplarıyla alkış atıp sloganlar attılar. İstanbul Barosu Başkanlığı seçimi için 7 adayın yarıştığı seçimi Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı olan Mehmet Durakoğlu 8 bin 503 kazandı. Durakoğlu'nun en yakın rakibi Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi adayı Hasan Kılıç ise 6 bin 107 oy aldı.

"BU KALEYİ ASLA AMA ASLA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Mehmet Durakoğlu konuşmasında, "Bu çok değerli bir zafer. Ama üzerinde özellikle konuşulması gereken bir zafer. Genç meslektaşlarımızla ilgili oluşan çok büyük dertler var ve bu dertlere ilişkin eksikliğimizin olduğu ortaya çıkmış durumda. Bunu itiraf etmeden hiçbir yol alamayız. O arkadaşlarımızla birlikte olmak, onlarla birlikte çözüm aramak, onların sorunlarına çözüm üretmek zorundayız. Bunun nasıl olacağı konusuyla ilgili olarak yapılan manipülasyonlar hepimiz için son derece önemli sonuçlar ifade ediyor. Buradan çıkabiliyor olmamız gerekiyor. Bir gerçek var, başından beri onu söylüyorum. İstanbul Barosu'nda yönetimde olmak için omurga gerekir. Bu omurgaya sahip olduğumuz için kazandık. Onun için biz şimdi burada Mustafa Kemal'den bahsediyoruz. Onun için kalenin hala burada dimdik durduğundan bahsediyoruz. Bu kaleyi asla ama asla teslim etmeyeceğiz. Hepinize emeklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi, bize düşen görevler var. Bunları mutlaka yerine getirmek zorundayız. Önümüzdeki bir yıl içerisinde mutlaka daha başarılı olmalıyız ve buradan çıkışın formülü olarak İstanbul Barosu aranmalı. Bunu sağlamaya çalışacağız" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.