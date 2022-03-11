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İstanbul Alışveriş Merkezleri açılış kapanış saati değişti mi? Son dakika AVM açılma ve kapanma saatleri
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İstanbul Alışveriş Merkezleri açılış kapanış saati değişti mi? Son dakika AVM açılma ve kapanma saatleri

İstanbul Alışveriş Merkezleri açılış kapanış saati değişti mi? İstanbul'da yaşanan kar yağışları hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı bu sebeple Alışveriş Merkezlerinin açılış ve kapanış saatlerini güncelledi. Peki ama Alışveriş Merkezleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM açılış ve kapanış saati...

16 Dakika Önce
2022-03-11 15:20:20
İstanbul Alışveriş Merkezleri açılış kapanış saati değişti mi? Son dakika AVM açılma ve kapanma saatleri

İstanbul'da yaşanan kar yağışları hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı bu sebeple Alışveriş Merkezlerinin açılış ve kapanış saatlerini güncelledi. Peki ama Alışveriş Merkezleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM açılış ve kapanış saati...

İstanbul Alışveriş Merkezleri açılış kapanış saati değişti mi?

İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlayacağını, 19.00'da kapanacağını açıkladı.

Avdagiç'in sosyal medyadan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00'de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Alışveriş Merkezi kelime anlamı

Alışveriş merkezi, büyük ve orta büyüklükteki kentlerde çeşitli ürünlerin ve yaygın markaların satışı için genelde bir firma bünyesinde bazen de kooperatif olarak faaliyet gösteren büyük satış mağazası, çarşı kompleksi. .

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