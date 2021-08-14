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TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne saldırı

İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne saldırı

İstanbul'da Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresi iki alkollü şahıs tarafından kırılırken, olayın failleri yakalandı.

11 Dakika Önce
2021-08-14 22:44:07
İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne saldırı

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İstanbul Valiliği, Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılmasına ilişkin 2 şüphelinin yakalandığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pendik ilçemizin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılması olayının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin kamera kayıtları ve görgü tanıklarından alınan bilgiler doğrultusunda yaptıkları titiz çalışmalar neticesinde olayın, bugün saat 01.00 sıralarında cemevinin bahçesine giren iki alkollü şahıs tarafından yapıldığı anlaşılmıştır. Olaya karışan şüpheli E.Ş. ve E.B. adlı şahıslar yakalanmış olup, başlatılan soruşturma devam etmektedir. İbadethanelere yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş saldırıyı kınadı

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Toplumsal barışa ve kardeşliğimize kastedenlere karşı bizler hep birlikte fitneye, fesada ve tefrikaya fırsat vermeden birliğimizi, beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz inşallah."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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