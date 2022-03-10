İstanbul'a giriş yasağı kalktı mı? Otobüs, tır ve arabaların İstanbul'a girişi yasak mı?

İstanbul'a giriş yasağı kalktı mı? Meteorolojinin günler öncesinde bahsettiği kar yağışları etkili olmaya başladı. Yağışlar nedeniyle de İstanbul'a giriş ve çıkışlar kapatıldı. Hazırlıksız yakalanan otobüs, tır ve araç sahipleri merakla yeni bir haber gelmesini bekliyordu. Peki ama İstanbul'a girişler açıldı mı? İstanbul'a giriş çıkış yasak mı? İşte merak edilen son dakika İstanbul haberleri...

Meteorolojinin günler öncesinde bahsettiği kar yağışları etkili olmaya başladı. Yağışlar nedeniyle de İstanbul'a giriş ve çıkışlar kapatıldı. Hazırlıksız yakalanan otobüs, tır ve araç sahipleri merakla yeni bir haber gelmesini bekliyordu. Peki ama İstanbul'a girişler açıldı mı? İstanbul'a giriş çıkış yasak mı? İşte merak edilen son dakika İstanbul haberleri...

İstanbul'a giriş yasağı kalktı mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışı nedeniyle saat 04.00'ten itibaren TIR ve kamyonların kente girişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Hazırlıksı yakalanan binlerce araç sahibi yeni bir haber verilmesi için bekliyordu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün resmi Twitter hesabından, "Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir" açıklamasında bulundu.

Kış lastiği neden kullanılmalı?

Kış lastiği, özel karışım sayesinde zorlu kış şartlarında sertleşmez, tutunma özelliğini korur ve sürüş emniyeti sağlar. Karlı, erimiş karlı ve çamurlu yüzeylerde yaz lastiğine göre çekiş gücünde % 25'e varan avantaj sağlar. .