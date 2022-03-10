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TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul'a beklenen kar geldi: ''Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın!''

İstanbul'a beklenen kar geldi: ''Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın!''

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde Avrupa Yakası'nda başladı.

1 Saat Önce
2022-03-10 08:30:13
İstanbul'a beklenen kar geldi: ''Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın!''

Kar yağışı erken saatlerde Silivri ve Beylikdüzü'nde etkili olmaya başladı. Lapa lapa yapan kar yağışı ile birlikte üst geçitler ve yol kenarları beyaza büründü. Başakşehir, Eyüp, Zeytinburnu ve Arnavutköy'de kar belli aralıklarla etkisini gösteriyor.

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıkladığı tedbirlerle ilgili olarak kente giriş yapmak isteyen tır ve kamyonlar da polis tarafından tek tek durduruldu.

Silivri'de durdurulan ağır tonajlı araçlar, parklara yönlendirildi.

TIR VE KAMYONLARIN İSTANBUL'A GİRİŞİ DURDURULDU

Anadolu Yakası'nda da Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'de kar yağışı etkisini zaman zaman gösteriyor.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Yoğun kar yağışı ve fırtına hava ve deniz ulaşımında iptallere neden oldu. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında, THY'nin bugün ve yarın yapılması planlanan 418 seferi iptal edildi.

İDO ve BUDO'nun da bazı seferleri yapılmayacak.

AFAD UYARDI: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

AFAD'tan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, sıcaklıkların giderek düşeceği, yağmur ve kar yağışlarının artacağı hatırlatıldı.

Meteorolojik uyarıların takip edilerek zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması istenilen açıklamada, tüm ekiplerin teyakkuzda olduğu vurgulandı. .

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