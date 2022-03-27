İstanbul 27 Mart 2022 Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?
İstanbul'da 27 Mart 2022 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi belli oldu. Her gün yüzlerce bölgede yapılan elektrik kesintilerinin sebepleri, ne zaman kesinti yapılacağı ve ne zaman sona ereceği BEDAŞ sitesinden duyuruluyor. Peki, İstanbul’da bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?
2022-03-27 13:44:44
BEDAŞ, İstanbul'da planlı elektrik kesintileri yapmaya devam ediyor. Vatandaşlar kendi bölge ve semtlerinde herhangi bir elektrik kesintisi olup olmadığını ya da yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Binlerce kişinin merak ettiği elektrik kesintisine ilişkin yapılan açıklamalar haberin detay kısmında yer alıyor. İşte merak edilen haberin detayı…
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU Mahallesi
AYŞENUR, HOCA AHMET YESEVİ, KAZANCI, MÜCEVHER, MİMAR SİNAN, SULUDERE, TAKVA, TERTİP, TUNÇALP, ZEMHERİ, ŞEHİT SEBAHATTİN AKGÜL, ŞÜKÜR Sokak bölgelerinde
27/03/2022 02:00:00 - 27/03/2022 04:00:00 saatleri arasında
Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13995316
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK Mahallesi
DEĞİRMEN ARKASI, KAFTAN, KEREM, KIRMAN, MAZİ, SİNANPAŞA Sokak bölgelerinde
27/03/2022 09:00:00 - 27/03/2022 11:00:00 saatleri arasında
Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13958323
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY Mahallesi Sokak bölgelerinde
27/03/2022 09:00:00 - 27/03/2022 11:00:00 saatleri arasında
Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13844679
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI Mahallesi
ESKİ EDİRNE ASFALTI, GURBET, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, MALTEPE, SELİM Sokak bölgelerinde
27/03/2022 09:00:00 - 27/03/2022 13:00:00 saatleri arasında
Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13872633
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI Mahallesi
AHLAKLI, AKÖZ, ERTUNÇ, GENÇ, GÜLHANE, NİŞANTAŞI, SONYAZ, SOYSAL, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TERKOS-KARABURUN, ÇINARDERE Sokak bölgelerinde
27/03/2022 09:00:00 - 27/03/2022 14:00:00 saatleri arasında
Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13872575
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI Mahallesi
OSMANLI, SAZLIBOSNA YOLU Sokak
BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE Mahallesi
1127., 1712., ONGÜN, İSTİKLAL Sokak
KAYABAŞI Mahallesi
1718., 1729., AKALIN, AKAR, BİROL, DERYA, DUYAL, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, GÜNDOĞDU, HANÇER, HİKMET, KALAMIŞ, KARTANESİ, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, MUTLUHAN, PANAYIR, SARP, TUTUM, UÇURTMA, UĞURLU, YAPRAK, ÇİÇEKLİ, İSKELE, İSTİKLAL Sokak
ŞAMLAR Mahallesi
19 KASIM, 19 MAYIS, 23 NİSAN, 2828., 2829., 2831., 2836. ÇIKMAZ, 29 EKİM, 29 MAYIS, 30 AĞUSTOS, BOZKARA, DEĞERMİHİÇ, GONCA, GİRİT ÇIKMAZI, HANEDAN, KARATAYLAR ÇİFTLİK YOLU, KUZGUNCUK, KİRAZLIBAHÇE, MODANLI, OKUL, PAMUKKALE, RÜZGARLIBAHÇE, TERKOS ALTINŞEHİR YOLU, TOPÇUOĞLU, UÇURTMA, YAVUZHAN, YAZICI, İSTİKLAL Sokak bölgelerinde
27/03/2022 10:00:00 - 27/03/2022 18:00:00 saatleri arasında
Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13873130
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI Mahallesi
OSMANLI, SAZLIBOSNA YOLU Sokak
BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE Mahallesi
1127., 1712., ONGÜN, İSTİKLAL Sokak
KAYABAŞI Mahallesi
1718., 1729., AKALIN, AKAR, BİROL, DERYA, DUYAL, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, GÜNDOĞDU, HANÇER, HİKMET, KALAMIŞ, KARTANESİ, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, MUTLUHAN, PANAYIR, SARP, TUTUM, UÇURTMA, UĞURLU, YAPRAK, ÇİÇEKLİ, İSKELE, İSTİKLAL Sokak
ŞAMLAR Mahallesi
19 KASIM, 19 MAYIS, 23 NİSAN, 2828., 2829., 2831., 2836. ÇIKMAZ, 29 EKİM, 29 MAYIS, 30 AĞUSTOS, BOZKARA, DEĞERMİHİÇ, GONCA, GİRİT ÇIKMAZI, HANEDAN, KARATAYLAR ÇİFTLİK YOLU, KUZGUNCUK, KİRAZLIBAHÇE, MODANLI, OKUL, PAMUKKALE, RÜZGARLIBAHÇE, TERKOS ALTINŞEHİR YOLU, TOPÇUOĞLU, UÇURTMA, YAVUZHAN, YAZICI, İSTİKLAL Sokak bölgelerinde
27/03/2022 10:00:00 - 27/03/2022 17:00:00 saatleri arasında
Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13996316
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR Mahallesi
ALINTERİ, ANDIZ, BEGÜM, DİLDAR, ENVER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TÜLAY, ZARA, ÖZBİL, İSTİKBAL Sokak bölgelerinde
27/03/2022 10:30:00 - 27/03/2022 14:00:00 saatleri arasında
Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
YORUMLAR (0)