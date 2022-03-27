İstanbul 27 Mart 2022 Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

İstanbul'da 27 Mart 2022 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi belli oldu. Her gün yüzlerce bölgede yapılan elektrik kesintilerinin sebepleri, ne zaman kesinti yapılacağı ve ne zaman sona ereceği BEDAŞ sitesinden duyuruluyor. Peki, İstanbul’da bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

BEDAŞ, İstanbul'da planlı elektrik kesintileri yapmaya devam ediyor. Vatandaşlar kendi bölge ve semtlerinde herhangi bir elektrik kesintisi olup olmadığını ya da yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Binlerce kişinin merak ettiği elektrik kesintisine ilişkin yapılan açıklamalar haberin detay kısmında yer alıyor. İşte merak edilen haberin detayı…

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU Mahallesi

AYŞENUR, HOCA AHMET YESEVİ, KAZANCI, MÜCEVHER, MİMAR SİNAN, SULUDERE, TAKVA, TERTİP, TUNÇALP, ZEMHERİ, ŞEHİT SEBAHATTİN AKGÜL, ŞÜKÜR Sokak bölgelerinde

27/03/2022 02:00:00 - 27/03/2022 04:00:00 saatleri arasında

Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13995316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK Mahallesi

DEĞİRMEN ARKASI, KAFTAN, KEREM, KIRMAN, MAZİ, SİNANPAŞA Sokak bölgelerinde

27/03/2022 09:00:00 - 27/03/2022 11:00:00 saatleri arasında

Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13958323

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY Mahallesi Sokak bölgelerinde

27/03/2022 09:00:00 - 27/03/2022 11:00:00 saatleri arasında

Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13844679

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI Mahallesi

ESKİ EDİRNE ASFALTI, GURBET, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, MALTEPE, SELİM Sokak bölgelerinde

27/03/2022 09:00:00 - 27/03/2022 13:00:00 saatleri arasında

Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13872633

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI Mahallesi

AHLAKLI, AKÖZ, ERTUNÇ, GENÇ, GÜLHANE, NİŞANTAŞI, SONYAZ, SOYSAL, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TERKOS-KARABURUN, ÇINARDERE Sokak bölgelerinde

27/03/2022 09:00:00 - 27/03/2022 14:00:00 saatleri arasında

Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13872575

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI Mahallesi

OSMANLI, SAZLIBOSNA YOLU Sokak

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE Mahallesi

1127., 1712., ONGÜN, İSTİKLAL Sokak

KAYABAŞI Mahallesi

1718., 1729., AKALIN, AKAR, BİROL, DERYA, DUYAL, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, GÜNDOĞDU, HANÇER, HİKMET, KALAMIŞ, KARTANESİ, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, MUTLUHAN, PANAYIR, SARP, TUTUM, UÇURTMA, UĞURLU, YAPRAK, ÇİÇEKLİ, İSKELE, İSTİKLAL Sokak

ŞAMLAR Mahallesi

19 KASIM, 19 MAYIS, 23 NİSAN, 2828., 2829., 2831., 2836. ÇIKMAZ, 29 EKİM, 29 MAYIS, 30 AĞUSTOS, BOZKARA, DEĞERMİHİÇ, GONCA, GİRİT ÇIKMAZI, HANEDAN, KARATAYLAR ÇİFTLİK YOLU, KUZGUNCUK, KİRAZLIBAHÇE, MODANLI, OKUL, PAMUKKALE, RÜZGARLIBAHÇE, TERKOS ALTINŞEHİR YOLU, TOPÇUOĞLU, UÇURTMA, YAVUZHAN, YAZICI, İSTİKLAL Sokak bölgelerinde

27/03/2022 10:00:00 - 27/03/2022 18:00:00 saatleri arasında

Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13873130

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI Mahallesi

OSMANLI, SAZLIBOSNA YOLU Sokak

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE Mahallesi

1127., 1712., ONGÜN, İSTİKLAL Sokak

KAYABAŞI Mahallesi

1718., 1729., AKALIN, AKAR, BİROL, DERYA, DUYAL, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, GÜNDOĞDU, HANÇER, HİKMET, KALAMIŞ, KARTANESİ, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, MUTLUHAN, PANAYIR, SARP, TUTUM, UÇURTMA, UĞURLU, YAPRAK, ÇİÇEKLİ, İSKELE, İSTİKLAL Sokak

ŞAMLAR Mahallesi

19 KASIM, 19 MAYIS, 23 NİSAN, 2828., 2829., 2831., 2836. ÇIKMAZ, 29 EKİM, 29 MAYIS, 30 AĞUSTOS, BOZKARA, DEĞERMİHİÇ, GONCA, GİRİT ÇIKMAZI, HANEDAN, KARATAYLAR ÇİFTLİK YOLU, KUZGUNCUK, KİRAZLIBAHÇE, MODANLI, OKUL, PAMUKKALE, RÜZGARLIBAHÇE, TERKOS ALTINŞEHİR YOLU, TOPÇUOĞLU, UÇURTMA, YAVUZHAN, YAZICI, İSTİKLAL Sokak bölgelerinde

27/03/2022 10:00:00 - 27/03/2022 17:00:00 saatleri arasında

Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13996316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR Mahallesi

ALINTERİ, ANDIZ, BEGÜM, DİLDAR, ENVER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TÜLAY, ZARA, ÖZBİL, İSTİKBAL Sokak bölgelerinde

27/03/2022 10:30:00 - 27/03/2022 14:00:00 saatleri arasında

Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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