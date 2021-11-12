DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Yüksek katlı gecekondu krizi kapıda  
Biden ile Şi, ABD-Çin ilişkilerini çevrim içi zirvede görüşecek
Araç paspasının altından 127 adet tarihi eser çıktı
Sürdürülebilir turizmin ayak izleri
Diyanet: Namazlar normal saf düzeniyle kılınabilir
Yemen'deki Husiler Tuhayta kentini ele geçirdi
Ahıska Türkleri'nin yaşam mücadelesi
Şehit ettiği polis memurunun silahını da alıp kaçmış
Paris İklim Anlaşması Türkiye'ye ne kazandıracak?
İsrailli çifte 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklama
TOGG yeni modeli duyurdu
1 Dolar 10 TL oldu!
İsrail basını: 'İsrail-Körfez' deniz tatbikatı, İran'a bir mesajdır
Pakistan'dan ABD'ye 'Afganistan’ın dondurulan varlıklarını serbest bırakın' çağrısı
Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirve Bildirisi yayınlandı

TIMETURK / GÜNDEM / İsrailli çifte 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklama

İsrailli çifte 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklama

Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan İsrail uyruklu çiftin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

59 Dakika Önce
2021-11-12 22:17:41
İsrailli çifte 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklama

Alınan bilgiye göre, Üsküdar'da geçen yıl açılan Çamlıca Kulesi'nde görevli bir personel, "restoran bölümüne gelen İsrailli N.O ve M.O adlı evli çift ile Türk vatandaşı İ.A'nın, kule pencerelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çekip birbirlerine gösterdikleri" yönünde ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, şüphelileri, soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına aldı.

Gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına götürülen şüphelilerin başsavcılıkça ifadeleri alındı.

İfade işlemlerinin ardından şüpheliler, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, şüphelilerin bu suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş