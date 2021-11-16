İsrailli çift, İsrail'de büyük paniğe sebep oldu

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunu fotoğraflarken yakalanan İsrailli çift İsrail basınında da gündem oldu. Gazeteci Taha Dağlı, İsrail basınında yer alan haber ve yazılara dair paylaşımda bulunurken İsrail yönetiminin panik içerisinde olduğunu yazdı

Dağlı'nın söz konusu olayla ilgili olarak kaleme aldığı “İsrail'de büyük panik var” başlıklı değerlendirmesi:

İstanbul'da iki İsrailli tutuklandı. Bazı gazeteciler İsrail'den önce avukatlığa soyundu. “Karı koca otobüs şoförüymüş, turistlermiş, İstanbul'u çok seviyorlarmış, Türk kahvesine hayranlarmış, çocukları otistikmiş, onları ihbar eden görevli İbranice'yi nereden biliyormuş” diye savunmalar düzüldü. Bu tezviratlar, en hafif tabirle, meseleyi örtülemek. Asıl dikkat etmek gereken yer İsrail. Orada neler oluyor?

MOSSAD'DAN PEŞ PEŞE FİYASKOLAR

Önce Türkiye'de Mossad'a çalışan 15 Filistinli enselendi. Ardından İsrailli bir çift tutuklandı. Tam bu süreçte Mossad, Etiyopya'da da bir skandala imza atıp, yanlış kişileri, alıp İsrail'e getirdi.

MOSSAD BÜNYESİNDE BELİRGİN BİR KRİZ VAR

Gerçekte ne olduğunu bilemeyiz. Neticede bunlar istihbarat örgütü. Ama basına yansıyan kısmında şunu gördük, Mossad peş peşe faka bastı. Tüm bu haberler İsrail kamuoyunda çok geniş yankı uyandırdı.

MOSSAD'DA 3 ÜST DÜZEY İSTİHBARATÇI İSTİFA ETTİ

Mossad'a güven sorgulanmaya başlandı. Eski ve yeni direktör arasındaki sürtüşmeler gün yüzüne çıktı. Dahası bunlar yaşanırken Mossad'ın 3 tepe yöneticisi görevlerinden ayrıldı. Teknoloji Daire Başkanı, Operasyonlar Daire Başkanı ve Kontr-Terör Daire Başkanı istifa etti. Biraz da İsrail gazetelerine bakalım. Bu en son Çamlıca'da tutuklanan çift konusunda neler yazılıp, çizilmiş?

İSRAİL GAZETELERİ: “TÜRKİYE'YE GİTMEYİN”

Mesela Jerusalem Post çılgına dönmüş durumda? Neredeyse Türkiye'ye savaş ilan edecekler, o derece öfkeliler. Herb Keinon imzalı haberde, “İsrailliler Türkiye'ye gitmesin” yazıyor. Hatta Almanya ve Amerika'dan bu konuda destek isteniyor. Türkiye'den kimse İsrail'e alınmasın, uçuşlar iptal edilsin, deniyor. Türkiye'nin Kudüs'te Mescid-i Aksa'da faaliyetleri var, bunlar yasaklansın, yazıyor. “Türkler Ekim'de 15 Arap'ı, Kasım'da karı-koca çifti Mossad ajanı diye tutukladı, bakalım Aralık ayında ne yapacaklar” diye soruyor. Ahronot gazetesinde Alex Fishman imzalı haberde, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza gelen söyleniyor, “Türkiye İsrail için güvenli bir yer değil, kimse Türkiye'ye gitmesin” çağrıları yapılıyor. Başka gazete ve televizyonlarda da benzer yorumlar var. Hepsi öfkeli, hepsi tepkili. Ama daha önemlisi hepsinde bir panik var.

SATIR ARALARINDA ÇOK İLGİNÇ DETAYLAR SAKLI

Mesela Jerusalem Post ve Ahronot gazetelerindeki haberlerin satır aralarında çok enteresan şeyler yazıyor. Naama Issachar adlı İsrailli kadın 2019 yılında Moskova havalimanında çantasında 10 gram marihuanna ile yakalanmış ve 7,5 yıl hapse mahkum edilmişti. 2020 Ocak ayında İsrail Başbakanı Netanyahu o kadının serbest bırakılmasını istedi. Bu talebini Rusya Devlet Başkanı Putin'e iletti. Putin ne yaptı dersiniz? O kadını serbest bıraktı. Karşılığında ise Kudüs'ün merkezinde Rusya adına arazi kopardı, İsrail'den. Netanyahu, bir meydanı mülkiyetiyle birlikte Rusya'ya verdi. Her iki İsrail gazetesi de haberlerinin satır aralarında bu takası gündeme getirmiş.

İSRAİL BAŞBAKANI İSTANBUL'A HEYET YOLLADI, KİMSEYİ DE KARIŞTIRMIYOR

İsrail hükümeti şu ana kadar İstanbul'da tutuklanan çift hakkında açıklama yapmıyor. Hatta başbakan Bennett, hükümet üyelerine Türkiye ile ilgili konuşmayın, bu konuda geri çekilin, talimatı vermiş. İsrail başbakanı ciddiyetin farkında ve meseleye özen gösteriyor. Dışişleri Bakanlığından bir heyeti de bu konu için görevlendirip, İstanbul'a yolladı. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz dedirtircesine bir taraf panikle yaygara koparıyor diğeri soğukkanlılıkla derin bir diplomasi yürütüyor.

PUTİN ÖRNEĞİNDE OLDUĞU GİBİ TÜRKİYE'YE DE MESCİD-İ AKSA'DAN İMTİYAZ VERİLEBİLİR

İsrail gazeteleri bu detaylar ışığında “Erdoğan bu işin sonunda Kudüs'te Mescid-i Aksa'da Türkiye adına imtiyaz koparacak, tıpkı Putin'in yaptığı gibi” diyor. Bizdeki İstihbarat uzmanı, ajan avukatı sözüm ona gazetecilerin, o çifti ısrarla savunmasını bir kenara bırakın. İsrail medyası peşinen bazı şeyleri kabulleniyor, bile. Olur da o çift casus falan değilse zaten ortaya çıkar. O da ayrı mesele. Ama ortada bir suç var, fotoğrafı çekilmemesi gereken yerleri görüntüleyip, o görselleri paylaşmışlar. İşgal altındaki Kudüs'te İsrail başbakanının konutunun önünden peş peşe iki kez arabayla geçin, bakalım, başınıza neler geliyor? Ya da Ben Gurion Havalimanının içinde aynı dükkan veya kafeteryaya arka arkaya girip-çıkın bakalım, uçağınıza binerken, peşinize kimler takılıyor? Bir Filistinli ile hatıra fotoğrafı çektirip, sosyal medyada yayınlamışsanız, İsrail'de polis-asker, o fotoğraftan ne gibi casusluk, terörizm senaryoları üretiyor, bir deneyin, bakalım.

Haber7

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.