İsrail ve Mossad'ı kim, neden kurdu?

Gazeteci Aziz Üstel, İsrail’in ve İsrail gizli servisi MOSSAD’ın kuruluşuna dair dikkat çeken bilgiler paylaştı

Üstel'in “İsrail devleti ve Mossad'ı kim, neden kurdu?” başlıklı yazısı:

İsrail Devleti Macar Yahudisi Tibor Rosenbaum tarafından kuruldu. Büyük ortağı olduğu, İsviçre'deki International Credit Bank üzerinden Haganah ve Stern çetelerine silah ve para sağladı. Söz konusu banka, Mafya Patronu Meyer Lensky'nin neredeyse sınırsız fonlarını kurulmakta olan İsrail'in emrine vermişti.

Özetlersek Mossad ya da İsrail'in en büyük yardımcıları, İsrail dışında yaşayan zengin Yahudilerdir. Sözünü ettiğimiz Uluslararsı Kredi Bankası'nın yöneticisi Rosenblaum'un yakın çalışma arkadaşlarından biri de Hollanda Kralı Bernhard'dır.

Bernhard'ın özellikle ABD'deki kara para sahipleriyle yakın ilişkisi vardır. Bu paraların İsrail bankaları üzerinden aklanması karşılığında hem kendine hem de İsrail devletine komisyon alır!!

İsrail'in sözde "vaadedilmiş topraklarda" kurulmuş olması ve bu toprakların Orta Doğu ve zengin petrol alanlarını denetlemesini sağlamıştır. İsrail'in hemen karşısında PKK ve YPG denetiminde bir Kürt Devletinin kurulması, hem İsrail'in güvenliği açısından hem de petrolün uyduruk sultan ve kralların denetiminde kalmasını bakımından çok önemlidir.

Edmond Rothschild

Bu arada para trafiğini denetleyen büyük kuruluşlardan biri de Edmond Rothschild'in yönettiği İsrail Anonim şirketidir. Bu şirketin işlevi Siyonist çevrelerden toplanan paraları, İsrail'de demiryolu taşımacılığı yapan ZİM gibi şirketlere yatırmaktadır.

Mafya Babası Meyer Lansky

Yine Rosenblaum'a ait olan, Lichtensteın başkenti Vaduz'daki Uluslararası Kredi Bankası'nın hesaplarına belirli aralıklarla yatırılırdı. Son yatırılan tutar 2.4 milyar dolardı. Bu hesaptan paralar İsrail'e aktarılıyordu. Bütün bu işlemler MOSSAD denetiminde yapılırdı.

MOSSAD, yani İsrail istihbarat kuruluşunun temelini, ünlü Mafya Babası Meyer Lansky atmıştı. Örnek olarak da Gehlen Örgütü alınmıştı. NAZİ Generali Gehlen'in kurduğu bu casusluk ve karşı casusluk örgütünü başta CIA ve MOSSAD olmak üzere bir çok kuruluş örnek aldı. Söylentiye göre bugün bile MOSSAD merkezinde Gehlen'in bir büstü bulunmaktadır!..

Star

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.