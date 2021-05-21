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İsrail polisi Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı: 20 yaralı

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da cuma namazı sonrası cemaate plastik mermi ve ses bombasıyla saldırdı.

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21.05.2021 14:28:17
İsrail polisi Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı: 20 yaralı

Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'da İsrail'in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutladı.

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Kubbetu's Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi.

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Filistinliler, daha sonra Kubbetu's Sahra yakınında bulunan İsrail polisinin konuşlandığı noktaya geldi.

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Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı.

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Öte yandan, İsrail polisinden yapılan açıklamada, cuma namazı sonrası düzenlenen gösteride çok sayıda kişinin taş ve molotofkokteyli attığı ifade edildi.

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Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde 20 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 2 Filistinlinin hastanelere nakledildiği kaydedildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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