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İsrail ordusunun Gazze'ye yoğun saldırıları devam ediyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 232'ye yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni hava ve kara saldırılarıyla yoğun şekilde vurmayı sürdürürken, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65'i çocuk olmak üzere 232'ye yükseldi.

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20.05.2021 18:24:37
İsrail ordusunun Gazze'ye yoğun saldırıları devam ediyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 232'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232'ye yükseldiği, yaralı sayısının ise 1710 olduğu ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Gazze'nin farklı bölgelerinin savaş uçakları ve topçu atışlarıyla hedef alındığı belirtildi.

Ordunun Twitter hesabından yapılan başka bir açıklamada ise İsrail vatandaşlarının bir sonraki duyuruya kadar korunan alanlarda kalmaları istendi.

İsrail'in saldırıları devam ederken AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, Gazze'nin doğusunda sanayi bölgesi hedef alındı ve bir fabrikada büyük bir yangın çıktı.

Saldırılarda ayrıca Tel Zater bölgesindeki Cibaliya kampındaki bir evin yerle bir edildiği ifade edildi.

Öte yandan, İsrail'in yoğun saldırılarına karşılık Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'e ait Tselem kara üssünün roketlerle hedef alındığı açıklandı.

Kassam Tugayları, ayrıca Mişmar HaNegev lojistik üssünün yanı sıra, Bi'ru's-Seba (Beerşeba) yakınlarındaki gıda ve yakıt üssüne roket gönderildiğini duyurdu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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