İsrail niçin Türkiye’nin kapısını çaldı?

İsrail’in Doğu Akdeniz siyasetinin Mısır, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan üzerinde şekillendiğini belirten Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, İsrail Savunma Bakanı Benny Ganz'ın Türkiye ziyaretini değerlendirdi

Prof. Öğün, "İsrâil ne için Türkiye'nin kapısını çaldı?" başlıklı yazısında konuya ilişkin şu yorumda bulundu;

TÜRKİYE DÜŞMANLIK GÖSTEREN ÜLKELERLE İSRAİL'iN İLİŞKİSİ

İsrail'in Doğu Akdeniz siyasetleri, hâl-i hazırda batısında Mısır, kuzeyinde ise Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinde şekilleniyor. Türkiye-Mısır, Türkiye- Yunanistan ilişkilerinin ahvâli ortada. Dahası bu ilişkiler stratejik ve askerî bir derinlik kazanmış durumda. “Necip” Türk matbuatında, yine bilip bilmeden bâzı acul, yüzeysel ve sorumsuz yorumlar yapıldı; Ganz'ın Yunanistan ziyaretini erteleyip Türkiye'ye gelmesini, İsrail devlet siyasetlerinde radikal bir dönüşüm olarak niteleyenler, ibrenin Türkiye'den yana döndüğünü söyleyenler çıktı. Bunun aslı olmadığını Ganz'ın, İsrail'in Güney Kıbrıs'a vermeyi tasarladığı Demir Kubbe savunma sistemi hakkında gazetecilerin kendisine sorduğu sorulara verdiği cevaplarda da berrak bir şekilde görebiliyoruz. Ganz bunun, Türkiye ziyâretiyle bir alâkası olmadığını, İsrail'in Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile kurmuş olduğu ilişkilerin apayrı bir fasıl olduğunu söyledi. Hâsılı İsrail siyasal ve askerî yatırımlarını Türkiye ile husûmeti bulunan devletlere yapmakta kararlı ve kesin olarak bunu ayrı bir kompartımanda tutuyor.

TÜRKİYE ZİYARETİNİN SEBEBİ

O zaman şu sorulabilir: Ganz ne için Türkiye ziyaretini önceledi? Bu ziyârette ikili görüşmelerde Doğu Akdeniz, enerji meseleleri, muhtemelen Türk tarafınca dile getirilmiştir. Ganz'ın bunları dinlediği ve “bakarız” kabilinden geçiştirdiğini zannediyorum. İsrail'in, Türkiye ziyâretinde odaklandığı meselenin, Akdeniz değil Karadeniz ve Hazar Denizi; somut olarak da Rusya-Ukrayna savaşı, Kafkasya ve İran'da yaşanan ve yaşanması muhtemel olan gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Eğer Türkiye ile kurmak istedikleri bir işbirliği varsa, bunun diğer hesaplardan apayrı bir hesap olduğunu tahmin ediyorum.

Yeni Şafak