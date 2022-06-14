İsrail'in 'Türkiye’yi terk edin' uyarısına Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, İsrail'in Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayımlamasına ilişkin, 'İlgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır.' ifadesini kullandı.

Sözcü Bilgiç, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta, "Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Esasen ilgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır." ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu ve terörle en etkili şekilde, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla mücadele etmeyi sürdürdüğünü" belirten Bilgiç, "terörle mücadelede elde edilen başarılı sonuçların açıkça görüldüğünü" söyledi.

Bilgiç, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda, ülkemiz terörle mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan sürdürürken, uluslararası toplumun güvenliğine de katkı sağlamaktadır. Nitekim bu husus uluslararası toplum tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir."

İSRAİL'DEN "İSTANBUL'DAN EN KISA SÜREDE AYRILIN" AÇIKLAMASI

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, pazartesi günü İstanbul'u ziyaret eden İsrail vatandaşlarının "en kısa sürede" İstanbul'dan ayrılmalarının gerektiğini belirtmişti.

İsrail, İran Devrim Muhafızları mensubu bir albayın suikaste uğraması nedeniyle İran'ın intikam alacağı yönündeki tehditlerine dayanarak 30 Mayıs'taki açıklamasında İsrail vatandaşlarının Türkiye'ye gitmemeleri konusunda bir uyarıda bulunmuştu.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Tahran'ın Türkiye'de İsrailli vatandaşlara zarar vermeye çalışabileceğini belirtti ve Türkiye'yi "yüksek riskli ülke" ilan etmişti. .