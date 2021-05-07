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İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına siyasilerden sert tepki

İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği saldırıya Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi.

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07.05.2021 23:04:11
İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına siyasilerden sert tepki

Mescid-i Aksa'da İsrail polisinin müdahalesi devam ederken, diğer taraftan teravih namazı belirli aralıklarla sürüyor.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer Kisvani, Harem-i Şerif'te yaşanan olayların durdurulması için İsrail polisinden avlulardan çekilme çağrısı yaptı.

PEŞ PEŞE TEPKİLER

Mescid-i Aksa'ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı. Yapılan saldırınını ardından Türkiye'den tepkiler peş peşe gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından ilişkin şunları kaydetti:

"İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip ettiklerini belirten Altun, "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Harem-i Şerif, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail hükümetinin mübarek Ramazan ayında Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz. İsrail, Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanındayız.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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