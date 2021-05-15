'İsrail'in kıskanç tanrısı': Para!

‘İsrail sermayeyi nasıl tüketti’ başlıklı yazısında İsrail’in politikalarını Yahudi düşünce adamı Karl Marx’tan referansla değerlendiren Salih Tuna, ‘Hristiyan Batı’nın da siyonist zihniyetin her zaman destekçisi olduğuna dikkat çekti. Tuna’nın yazısından bir bölüm…

Marx "Yahudilik Sorunu" adlı ünlü makalesinde, kapitalizmle özdeşleştirdiği Yahudiliğin özünün para olduğunu söyler.

Paranın İsrail'in kıskanç tanrısı olduğunu, onun dışında başka hiçbir tanrı tanımadıklarını ifade eder.

Bununla da kalmaz, "Yahudilik'te insanın erdemi paradır" der.

Fakire soracak olursanız söz konusu makalesinde en çarpıcı ifadesi şudur: "Yahudilerin tanrısı laikleştirildi ve bu dünyanın tanrısı oldu!.."

"Laik tanrı" dediği de paradan, yani kapitalizmden başka bir şey değildir.

"Bu dünyanın tanrısı" elbette Hristiyanların da tanrısıdır. Zaten Marx da "Hristiyanlık bir Yahudi aldatmacasıdır" diyen Nietzsche gibi düşünür.

Sadece tanrılarında değil suçta da ortaktırlar.

Dün Hitler, Yahudileri soykırımdan geçirirken Hristiyan Batı seyrediyordu, bugün Yahudiler Filistinlileri hunharca katlediyor, Hristiyan Batı yine seyrediyor.

Pardon seyretmiyor, daha rezili, destek veriyor!

Daha dün İsrail terör devletinin savaş uçakları Filistinli hamile bir kadın ile 4 çocuğu katletti ama Hristiyan Batı hâlâ savunmasız Filistinlileri suçlamaya devam ediyor!

Aliya İzzetbegoviç, "Bosna'da ölen biziz ama kaybeden sizsiniz..." demişti.

Sırpların, Avrupa'nın ortasında gündüz gözüyle yaptıkları katliamı seyretmekle, yüzyıllar boyunca ürettikleri "yüce insanlık değerlerini" bizzat kendileri çiğnemişlerdi.

İsrail de Filistinlileri öldürüyor ama gerçekte kaybeden, Batılı siyonist Haçlılarla birlikte kendileridir.

Finkelstein'in ifadesiyle "Holokost Endüstrisi"ni de bizzat kendileri iflas ettirmiştir.

O kadar ki, artık Yahudi deyince "Holokost"tan daha çok Filistinlilerin parçalanmış gövdeleri geliyor akla!

Ne korkunç bir final!

Yahudiler dün Hitler'in yüzünden mazlumdu, İsrail yüzünden şimdi zalim.

Soru şudur: Başka seçeneğiniz yoksa zulmetmeyi mi tercih edersiniz, zulme uğramayı mı? Müslüman zulmetmektense zulme uğramayı tercih edendir. Zira zalimler için sadece cehennem vardır.

Dün bir video izledim: İsrail terör devletinin tedrisatından geçen Yahudiler, kendilerine uzatılan mikrofonlara (özetle) "Filistinlileri, hatta bütün Arapları öldürmeliyiz" diyorlar. Zaten mabetler bombalanırken, namaz kılan Müslümanlara gaz bombası atarlarken, Gazze'de çocuklar paramparça edilirken çok eğleniyorlardı.

Siyonist Haçlılar da işte bu "eğlenceyi" destekliyorlar.

Çünkü tanrıları aynı: Para, yani güç.

Filistinli mazlumlar asla diz çökmediler, çökmeyecekler bu tanrılarının karşısında. Onca yoksunluklarına rağmen milim eğilmediler, eğilmeyecekler.

Çünkü onlar rahman ve rahim (esirgeyen ve bağışlayan) Allah'tan başka hiçbir şeye boyun eğmeyenlerdir.

Onun için zulme maruz kaldıkları anlarda bile gülerek aşağılıyorlar siyonist zalimleri.

(Fotoğraf: MiddleEastEye)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.