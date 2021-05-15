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İsrail'in hava saldırısında aynı aileden 10 kişi katledildi

İsrail uçaklarının, Gazze'nin batısında bir eve düzenlediği saldırıda, aynı aileden 10 Filistinli hayatını kaybetti.

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15.05.2021 19:17:42
İsrail'in hava saldırısında aynı aileden 10 kişi katledildi

İsrail savaş uçakları, Şati Mülteci Kampı'nda Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenledi.

Saldırıda aynı aileden saldırıda 8'i çocuk, 2'si kadın 10 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş basına yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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