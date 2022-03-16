İsrail’in aradığı zanlı İstanbul'da yakalandı
Israil tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi İstanbul İstihbarat şube ekipleri ve Asayiş Şube ekiplerince Şişli'de yakalandı.
2022-03-16 00:39:41
İsrail Emniyet İrtibat Görevlilerince kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü üyesi Omre Oda'nın İstanbul'da olabileceği bilgisi üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Şişli ilçesinde kız arkadaşı ile birlikte yaşadığı tespit edilen Oda, Asayiş Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.
Oda sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Omre Oda'nın İsrail'de 2017-2019 yılları arasında örgütlü suçlar çerçevesinde cinayet, cinayete teşebbüs, kara para aklama, mülkte tasssaruf yasağı, güç kullanarak şantaj, ateşli silahlar yasasına muhalefet, cinayet veya şantaj amacıyla kaçırma gibi çeşitli suçlardan 2019 yılında hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.
TRTHaber .
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