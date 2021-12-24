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İsrail cezaevinde 4 aydır açlık grevi yapan Filistinli tutuklu hareket kabiliyetini yitirdi

İsrail hapishanelerindeki idari tutukluluk uygulamasını protesto için yaklaşık dört ay önce başladığı açlık grevini sürdüren ve sağlık durumu kötüye giden Hişam Ebu Hevaş'ın hareket kabiliyetini yitirdiği ve konuşmakta güçlük çektiği bildirildi.

2 Saat Önce
2021-12-24 04:25:42
İsrail cezaevinde 4 aydır açlık grevi yapan Filistinli tutuklu hareket kabiliyetini yitirdi

Filistin Esirler Cemiyeti avukatlarından Cevad Boulus, yayımladığı yazılı açıklamada, 129 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Ebu Hevaş'ı Er-Ramle Hapishanesi'nde ziyaret ettiğini aktardı.

Boulus, Ebu Hevaş'ın, bu sabah, İsrail'in Beer Yakov beldesindeki Assaf Harofeh Hastanesi'ne nakledildiğini ve sağlık durumunun yakından takip edilmesi gerektiği halde daha sonra cezaevine geri getirildiğini belirtti.

Dört aydır açlık grevi yapan Filistinlinin durumunun ağırlaştığına dikkati çeken Boulus, "Ebu Hevaş, hareket kabiliyetini yitirdi. Konuşmakta oldukça güçlük çekiyor. Filistinlinin devam eden mücadelesine yakışır ciddi bir çözüm sunulamıyor; işgal güçleri, taleplerine olumlu yanıt vermiyor." ifadelerini kullandı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Ebu Berhum, daha önce yaptığı açıklamada, Ebu Hevaş'ın İsrail makamları tarafından "tıbbi ihmale" maruz bırakıldığını belirterek, Filistinlinin sağlık durumunun kötüleşmesine rağmen taleplerine yanıt verilmemesini, "yavaşlatılmış idam" olarak nitelendirmişti.

El-Halil kentinin güneyindeki Dura beldesinden Ebu Hevaş (40), 27 Ekim 2020'den bu yana İsrail tarafından "idari tutuklu" olarak hapishanede tutuluyor. Beş çocuk babası Ebu Hevaş, daha önce de 8 sene İsrail hapishanesinde tutuklu kalmıştı.

Ebu Hevaş, İsrail'in idari tutukluluk uygulamasını protesto için 17 Ağustos'ta açlık grevine başlamıştı.

İsrail Askeri İstinaf Mahkemesi 12 Aralık'ta Ebu Hevaş'ın tutukluluk kararına karşı sunulan itirazı reddederek, idari tutukluluk halinin 4 ay daha uzatılmasına hükmetmişti.

- İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esir Cemiyeti verilerine göre, 6 Eylül itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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