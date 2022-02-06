DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılı
Alanyaspor - Galatasaray maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Baba dizisi hangi gün saat kaçta? Baba dizisi senaristi oyuncuları ve yönetmeni
Okyanus tabanında şimdiye kadar bilinmeyen canlılardan oluşan bir 'Dünya' olduğu keşfedildi
Erzurumspor - Manisa FK karşı karşıya geliyor
PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Anlaşma sağlandı! İşte Trabzonspor'un yeni transferi
Şamil Tayyar'dan hükümete uyarı: 'Bu yangın mutlaka söndürülmeli'
Tıp tarihinde bir ilk! Hamilelik tarih mi oluyor?
Benzine ne kadar zam yapıldı? Benzine 70 kuruş zam mı geldi? Benzine zam var mı?
Zencefil tüketmek için bilimsel olarak kanıtlanmış 10 neden
''Isparta’da akşama kadar elektrikler gelecek''
Benzin ve Motorine ne kadar zam geldi? Son dakika benzin motorin zammı
Deniz Çolak: İnfluencer’lik işini tutku olarak görüyorum!
Bakan Bozdağ'dan Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlarla ilgili açıklama

TIMETURK / GÜNDEM / Isparta Valiliği'nden donarak ölen vatandaş ile ilgili açıklama: Soba kullanılmamış

Isparta Valiliği'nden donarak ölen vatandaş ile ilgili açıklama: Soba kullanılmamış

Isparta Valiliği, Yalvaç ilçesinde donarak ölen kişinin evinde elektrik akımının faal olduğu ve kurulu sobasını kullanmadığının tespit edildiği açıkladı.

3 Saat Önce
2022-02-06 11:39:16
Isparta Valiliği'nden donarak ölen vatandaş ile ilgili açıklama: Soba kullanılmamış

Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanan Isparta'da Yalvaç ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Ramazan Nazlı'nın evinde donarak öldüğü haberlerine üzerine Valilik'ten açıklama geldi.

Açıklamaya göre Nazlı'nın tek başına yaşadığı, aklen malul olduğu ve komşularının yardımını kabul etmediğinin öğrenildi.

İkamette yapılan incelemede elektrik akımının faal, sobanın da kurulu olmasına rağmen kullanılmadığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamıştır. Şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Şüpheli ölüm olayıyla ilgili adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş