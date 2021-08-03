Isparta Sütçüler'de birçok mahalle tahliye edildi

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde, dün öğle saatlerinde başlayan yangın 2'nci gününde devam ediyor.

Kanyon boyunca ilerleyen ve vadiyi çevreleyen yamaçlarda bulunan yeşil örtü tamamen yanarken, yüzlerce itfaiye aracı ve arazöz söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde dün başlayan yangın sonrası ekipler söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yazılı Kanyon mevkiinde başlayan ve hızla yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 2 gündür devam eden yangına 2 helikopter ve 2 uçak da havadan destek veriyor. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasıyla birçok mahalle tahliye edildi. Şu ana kadar yaklaşık 15 ev yangından zarar gördü. Dumandan etkilenen 10 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı.

Yangın, Çandır köyü yerleşim biriminden sonra kanyonun güneydoğusunda bulunan ve yöre halkı tarafından Şahin Tepesi olarak adlandırılan yüksek rakımlı tepeye ilerledi. İtfaiye araçlarının ulaşmasının imkansız olduğu derin vadide alevler tepeyi sardı. Önce Yıldız ardından Kızıllı köyüne doğru ilerleyen yangın, helikopter ve uçakla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yöre halkı, yangının Kızıllı bölgesini geçmesi halinde kontrolünün daha da zorlaşacağını belirtti.

VALİ SEYMENOĞLU VE TBMM BAŞKAN VEKİLİ BÖLGEDE

Yangının başladığı saatlerden itibaren Sütçüler yangın bölgesine giden Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve TBMM Başkanvekili AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, geceyi Çandır'da geçirdi ve sabaha kadar çalışmaları koordine etti. Vali Seymenoğlu çalışmaların sürdüğünü ve yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını, belirterek "Çok şükür can kaybımız yok" açıklamasında bulundu.

YARDIM YAĞIYOR

Yangın bölgesine özellikle Isparta'dan Antalya, Burdur ve Afyon illerinden su, gıda yardım malzemesi yağarken, bölgede en fazla tepe lambası, el feneri, pil ve telefonların şarj edilmesi için taşınabilir batarya ve şarj kablosuna ihtiyaç olduğu bildirildi.

ADIM ATACAK YER YOK

Yangın bölgesine Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Isparta illerinden çok sayıda iş makinesi, itfaiye aracı, arazöz, söndürme tankı ve arazi aracı gelirken, bölgedeki yolların dar olması nedeniyle hareket kabiliyeti de kısıtlandı. Güvenlik güçleri zaman zaman tıkanan yolları açmak için yoğun çaba sarfediyor.

İÇME SUYU DEPOLARINA ZEHİR ATILDIĞI İDDİASI YALANLANDI

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkisindeki orman yangınının ardından kentte 'Darıderesi-1 Barajı' ile içme suyu depolarına zehir atıldığı iddiası, yalanlandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, "İlimiz Sütçüler ilçesinde meydana gelen orman yangının ardından özellikle sosyal iletişim kanalları aracılığıyla 'içme suyu kaynaklı zehirlenme' olayları konusunda tamamen yalan paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. İlimizde kamu, özel ve üniversite hastanelerinde içme suyu kaynaklı toplu şekilde zehirlenme vb. sağlık sorunu yaşayan hastamız bulunmamakta olup bu yönde de herhangi bir yoğunluk yaşanmamaktadır. Ayrıca ilgili kurum ve birimler sürekli olarak içme suyu kontrolleri yapmaktadır. Vatandaşlarımızın; bilinçli olarak yapıldığı değerlendirilen bu tür provokatif paylaşımlara itibar etmemelerini, resmi kurumlardan yapılan açıklamaları takip etmeleri önemle duyurulur" dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Isparta Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Belediyemize gün içerisinde vatandaşlarımız tarafından şehrimizin içme suyunu karşılayan kaynaklardan Darıderesi-1 Barajına ve su depolarımıza yönelik 'içme sularına zehir atılmış' şeklinde çok sayıda telefon gelmiştir. Bu hususun asılsız olduğunu ve vatandaşlarımızın bu tip söylentilere itibar etmemesi hususunu kamuoyuna saygıyla bildiririz" denildi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.