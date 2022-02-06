Isparta'daki elektrik kesintisi ile ilgili Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı iddia

Isparta'da yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli bir iddia geldi.

Isparta'da perşembe gününden bu yana devam eden elektrik kesintileriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar" dedi.

"MUM VE GAZ LAMBASINA MAHKUM ETTİLER"

Ispartalıların sabaha karşı karanlık ve soğukta yaşadıklarını anlatan CHP'li Akın ise, "500 bin nüfuslu koca kenti mum ve gaz lambasına mahkûm ettiler. Bu düzen değişecek hemen seçim ile yandaş değil vatandaş kazanacak, halkımız ısınacak, karanlıkta kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU: "ÖNERGE VERECEĞİZ, REDDEDECEKLER"

Kılıçdaroğlu da, "Milletvekillerimiz günlerdir Isparta Halkı ile birlikte. Beceriksiz yönetimin sonucu halk perişan! Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar. Araştırma önergesi vereceğiz, reddedecekler. Mobese'lerden ses yok tabii. Trollerde büyük sessizlik" diye belirtti.

ISPARTA'DA NE OLMUŞTU?

Isparta'da yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Kar yağışının baskı yapması nedeniyle elektrik telleri koptu. Şiddetli kar ve buzlanma nedeniyle kent genelinde çok sayıda enerji nakil hattı hasar aldı. CNN Türk yayınına katılan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen "Şu anda mahallelerimizin tamamında elektrik var. 44 mahallemiz var, 4 ya da 5 mahallede lokal olarak bazı ara sokaklarda kar ağırlığını çekemeyen tellerin kopmasından kaynaklı arızalar var. Bunları şu anda çok büyük ihtimalle akşama kalmadan tamamı tamir edilerek elektrik her eve verilecek" açıklamasını yaptı. .